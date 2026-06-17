17日11時現在の日経平均株価は前日比436.46円（0.63％）高の6万9840.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1244、値下がりは274、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を140.79円押し上げている。次いでレーザーテク が74.69円、イビデン が63.69円、ファストリ が55.51円、村田製 が40.23円と続く。 マイナス