シンガポールメディアの聯合早報は16日、中国を訪れたマレーシア人観光客が大騒ぎをしたり、現地の人を嘲笑したりする動画が拡散し、物議を醸していると伝えた。記事によると、動画には、中国・上海のある観光地を訪れた観光客らが、わざと鼻を押さえて笑いながらマレー語で「臭い」「みんな風呂に入らない」などと声を上げる様子が映っていた。また、観光客らはバスに乗り込む際に大声を上げ走って座席を確保したり、タクシー乗車