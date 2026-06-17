サッカーのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）は16日、803万を超えるフォロワーがいる自身の微博（ウェイボー）アカウントを更新し、ワールドカップ（W杯）初戦を前に中国のファンに向けて中国語でメッセージを送った。メッシはまず「3年前の今頃、私たちは北京で会いましたね」と2023年6月のアルゼンチン代表の北京遠征について触れた。そして「今、私は中国のファンの愛と祝福を胸に（自身）6度目のW杯の征途に就き、最後