東京ディズニーリゾートは7月2日から、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催する。これにあわせ、ゲストが夏のパークを快適に楽しめるよう、各所で暑さ対策を実施する。(C)Disney ※写真はイメージ同リゾートでは、環境保全・環境科学の専門機関である環境情報科学センター・CEISと連携し、変化する夏の気象に対応した取り組みを実施する。空間デザインの考え方や、楽しみながら暑さ対策が