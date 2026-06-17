あおぞら銀行は6月16日、円普通預金「BANK」の金利を7月1日から引き上げると発表した。円普通預金「BANK」金利引き上げ昨今の市場金利の動向を踏まえ、7月1日より円普通預金(BANK)金利を引き上げる。100万円までの残高には、国内銀行の中で業界最高水準の年1.00%(税引前)の金利を適用し、100万円を超える部分に対しても年0.65%(税引前)まで金利を引き上げる。ステージ判定や他サービスの利用といった複雑な条件を設けず、口座を持