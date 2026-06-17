マイボイスコムは6月16日、コンビニスイーツに関する調査の結果を発表した。調査は2026年5月1日〜5月7日、11,001名を対象にインターネットで行われた。○コンビニスイーツの購入頻度コンビニスイーツの購入者は5割強。そのうち、月1回以上購入する人は5割強、週1回以上は1割強となっている。どのくらい頻度で、コンビニエンスストアの冷蔵コーナーのスイーツを買いますか?○コンビニスイーツの購入場面と購入時の重視点コンビニス