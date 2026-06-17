岩田剛典が海外旅行の魅力を語り、パスポート取得促進を呼びかけた。日本旅行業協会（JATA）は6月16日に東京で記者会見を開き、岩田と、とにかく明るい安村が登壇。観光庁長官の村田氏は海外旅行促進の重要性を強調し、外務省は7月1日からパスポート手数料を約半額に引き下げると発表した。 岩田は手数料引き下げに期待を寄せ、「もっと多くの人に海外へ行ってほしい」と話した。安村はユーモアを交えつ