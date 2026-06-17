コメダは6月24日、「カリー祭り」を全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)で開催する。カリー祭り本フェアでは、昨年の人気商品に加え、新たに「カリーナンドッグ」(710円〜770円)と「アサイーミックスラッシー」(670円〜910円)が登場。新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類、ドリンク2種類をラインナップする。カリーソースはコクと深みのあるスパイシーな味わいが特徴で、メニューに応じて2種類を使い分けている。