「第74回伊勢神宮奉納全国花火大会」が7月18日、三重県伊勢市 宮川河畔(度会橋上流)で開催される。伊勢神宮奉納全国花火大会同大会は、神宮に花火を奉納する唯一無二の大会として、昭和28年に斎行された第59回神宮式年遷宮を記念してはじまった。全国でも早い時期に開催されるこの大会は、北は秋田県、南は鹿児島県など全国各地から選抜された花火師たちが神宮に奉納し、日頃の研鑽の成果を神都・伊勢の夜空に放揚する「競技花火大