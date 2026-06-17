このITインフラニュースのまとめNTT西日本とJR西日本が実証実験中の、“光ファイバセンシング技術を活用した線路モニタリング”の成果が「鉄道技術展」で公開された線路に並行して敷設した通信用光ファイバを“振動センサー”として活用、約30kmもの距離をリアルタイムかつ高精度に監視橋梁など敷設区間や気象条件への対応など課題も。2030年代前半の実用化めざす鉄道会社にとって安全走行に不可欠なメンテナンスを、確実に効率良