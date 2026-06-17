楽天は17日、吉井理人氏の監督就任を発表した。吉井氏は昨季まで3年間ロッテで指揮を執り、23年は2位、24年が3位と2年連続でAクラス入りに導いた実績がある。昨季は最下位に沈んだが、西川史礁、寺地隆成、藤原恭大が規定打席に達し、現在ロッテのレギュラーとして活躍する小川龍成や友杉篤輝といった選手たちも、吉井氏がロッテ監督時代に積極的に起用してきた選手。投手陣も5年連続規定投球回達成中の小島和哉、現在は故障