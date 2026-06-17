ファミリーマートは6月16日、「FAMIMA CAFÉ」のブレンド、アイスコーヒー、カフェラテ、アイスカフェラテにおけるLLサイズの売上杯数が、導入から2週間(2026年6月2日〜6月15日)で100万杯を突破したと発表した。LLサイズが2週間で100万杯を突破○「自分好みの1杯」を追求する"こだわり層"は9割超同社は2026年6月2日、全国約16,400店舗で新型コーヒーマシンの導入を完了した。同日から販売を開始した大容量のLLサイズは、導入か