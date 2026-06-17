ロッテはオイシックスに敗戦、西野が6回6失点パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が16日、4試合行われた。ロッテはオイシックス新潟に2-8で敗れた。先発の西野勇士投手は2回に先制を許すと、その後も本塁打を浴びるなど6回6失点で降板。打線は金田優太内野手や藤岡裕大内野手の適時打で反撃したが、7回に2番手の大谷輝龍投手が2失点し突き放された。藤岡は3安打1打点、金田は2安打1打点を記録した。楽天は巨人に1-4で敗れた。