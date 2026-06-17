NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は7月1日から、「ポケモン」とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう!ポケモンサービスエリアのたび」を全国(東日本・中日本・西日本の3地区)の対象SA・PAで開催する。めぐってであおう!ポケモンサービスエリアのたび○オリジナル スタンプラリーを開催対象のSA・PAに設置されたポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップしたNEXCOオリジナルデザインの景