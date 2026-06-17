ドジャースタジアムに来場【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ロックバンド「ONE OK ROCK」が16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムで行われるレイズ戦に来場し、Takaさんがファーストピッチを行った。ドジャースに所属する山本由伸投手は同グループのファンとして知られ、2024年にはロサンゼルスで行われたライブに訪れている。捕手役には山本が登場。Takaさんは一礼してグラウンドに足を踏み入れ