日本ハム・北山は5回2/3無失点で6勝目をマーク「日本生命セ・パ交流戦 2026」は、16日に雨天延期となっていた2試合が行われた。西武が球団初の交流戦優勝を決め、パ・リーグ球団の優勝は3年連続となった。残す日程は17日に行われる阪神-楽天の1試合のみとなっている。引き分け以上で優勝が決まるという状況で迎えた西武-阪神の一戦は、1-0で西武が勝利し交流戦優勝を決めた。先発の武内夏暉投手は6回3安打10奪三振無失点の快投で