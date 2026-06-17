インスタグラム更新日本バドミントン協会は16日、公式インスタグラムを更新。女子ダブルスの五十嵐（旧姓東野）有紗・志田千陽組の写真を「#ありちい」として7枚公開。反響は国内にとどまらず、海外にも広がっている。ラケットを手にした2人が笑みを浮かべている。他にも一緒にネットを持っている写真や、1人ずつのショットもあった。日本バドミントン協会が突如、「女子ダブルス 五十嵐有紗/志田千陽 ペア」「#ありちい」と