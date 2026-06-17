1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦。リオネル・メッシが前半に先制ゴールを決めたかに見えたが、オフサイドの判定。わずか3分後にはアルジェリアもゴールネットを揺らしながら、オフサイドとなる珍事があった。アルゼンチン連覇へ高らかに鳴った号砲は、すぐに取り消された。前半5分、左サイドのメッシが反応。冷静