オランダ戦でW杯デビューサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと対戦し、2-2ドローで勝ち点1を獲得した。後半途中出場の塩貝健人が、試合後に残した言葉に注目が集まっている。21歳の塩貝は、1-2とリードを許した後半39分に投入された。ゴールはならなかったが、W杯デビューでピッチを懸命に駆けた。試合を配信したDAZNは16日、オランダ戦後の塩貝