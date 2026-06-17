猫が心を閉ざしているときの原因 1.突然の大きな音に驚いた 気ままに暮らしているように見えていても、本来、猫は警戒心の強い動物です。また人と比べてかなり精度の高い聴覚を備えているため、些細な物音にも敏感に反応します。そのため、突然聞こえる大きな音には、とても強い恐怖心を抱き、警戒心を強める傾向があります。 雷鳴・打ち上げ花火・外から聞こえてくる大きな衝撃音・家の中の乱暴なドアの開け閉め