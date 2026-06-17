家計の味方といわれる鶏肉の値段に異変が生じている。2026年6月16日放送の「ひるおび」（TBS系）はなぜ鶏肉が高騰しているのか、その背景を探った。「ブラジル産に切り替えたところが、鳥インフルエンザが発生」番組は、24年6月で鶏のもも肉全国平均小売価格131円（100グラム）が26年5月には154円と過去最高値をつけた農水省の調査を紹介した。あるインターネット調査によると、鶏肉について魅力的と思うことは、「価格が安い」（5