元日本代表MFの遠藤保仁氏が出演したテレビ番組で「1−0で日本がチュニジアを下します」と言えば、元日本代表守護神でJ1神戸GKの権田修一も「3−0で日本の勝利。勝つしかないチュニジアは点を取らなきゃいけない状況で、3−0になる可能性はあると思う」と呼応する。【もっと読む】森保ジャパンに悲報！チュニジア戦は勝利が「絶対条件」日本時間21日午後1時にキックオフするチュニジア戦に向け、＜チュニジアとの通算対戦成績