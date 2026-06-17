初出場のH組カボベルデが0−0でスペインから歴史的な勝ち点1をあげた試合で、7億6500万円も大儲けした人物がいたと、英紙サンが報じた。【もっと読む】久保建英が左膝負傷でW杯離脱危機…古傷再発なら森保ジャパンに「計り知れない大打撃」この人物はブックメーカーでスペインの敗北か引き分けに32万ポンド（約7000万円）を賭けたという。スペインの勝利以外に張ったのは、全体のわずか9％。払い戻しは350万ポンド（約7億6500