メッシがアルジェリア戦で先制ゴール北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決め、「もう代表引退したと思ってた」「まじでえぐい」など注目を集めている。2006年のドイツW杯から6大会連続出場を果たした38歳のメッシはこれがアルゼンチン代表として200試合のメモリアルゲー