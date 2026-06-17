英国に住む成人の10人に1人が、スマートフォンを凝視しすぎるあまり、一生に一度の大切な瞬間を逃した経験があるという。 【写真】メル・Ｂ自らの音声通話で「中断」を促進 スマホユーザー2000人を対象にしたアンケート調査では、無意識のスクロール行為が原因で、スポーツイベントでの決勝ゴールや結婚式の指輪の交換、さらには誕生日のろうそくを吹き消す瞬間さえも逃してし