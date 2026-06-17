仏エビアンで開催中のG7サミットに初参加した高市首相。これに先立ち、英国とイタリアで首脳会談をこなしてもいるが、一連の欧州歴訪で目立つのは、高市首相の「サッチャー好き」だ。かねて、サッチャー英元首相を「尊敬する政治家」に挙げてきたが、すっかり「日本のサッチャー」気取りである。【もっと読む】中傷動画疑惑に「ナメプ」連発の高市首相に大打撃！ 共同通信の作成者証言報道を皮切りにメディア総攻撃開始高市首