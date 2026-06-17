番組のコンセプトは早くも置き去りにされようとしているのか。NHKからフリーになった和久田麻由子アナウンサー（37）をキャスターに据え、春の改編期の目玉として始まった「news LOG」（日本テレビ系）。記者の取材記録である「LOG」をたどりながら、真相に近づくという命題を掲げていたが、6月13日の放送では構成が一変した。【もっと読む】視聴率の取れない枠にハマった和久田麻由子アナの不運 与えられているのは「誰でもでき