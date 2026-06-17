１３日、貴州省安順市呉家屯で地戯を演じる人々。（安順＝新華社記者／楊文斌）【新華社安順6月17日】中国の「文化・自然遺産の日」に当たる13日、貴州省安順市呉家屯で無形文化遺産をテーマにしたパレードと実演が行われた。周辺の村から20余りの団体が集まり、伝統演劇「地戯」や飾りちょうちんを披露した。安順地戯は2006年に第1次国家級無形文化遺産に登録された。素朴で力強い表現が特徴で、長い歴史を持ち、「演劇の生き