ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」から、ディズニープリンセスの限定デザインが登場。クレンジングオイルが、ディズニープリンセス「ベル」「アリエル」「白雪姫」のパッケージで展開されます☆ &honey クレンジング「ディズニープリンセス」限定デザイン「ベル／アリエル／白雪姫」 価格：各1,540円(税込)発売日：2026年6月17日（水）内容量 ：各180mL ヴィークレアが「＆honey