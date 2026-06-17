１６日、ミンアウンフライン氏（左）と握手を交わす趙楽際氏。（北京＝新華社記者／龐興雷）【新華社北京6月17日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は16日午後、ミャンマーのミンアウンフライン大統領と北京で会談した。１６日、ミンアウンフライン氏と会談する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／龐興雷）