俳優・伊東四朗（８９）の最新ショットにフォロワーが沸いた。シンガー・ソングライター、さだまさしのインスタグラムに登場した。さだは１７日までの投稿で「伊東四朗さんと」とつづって、文化放送で撮影した２ショットをアップした。「８９歳お誕生日おめでとうございます。文化放送でバッタリ」と、１５日にバースデーを迎えた伊東をお祝い。「『伊東さんはいつまでもボクのアイドルです』お祝いの寄せ書きの色紙に、僕も