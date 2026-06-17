ハワイ発のカジュアルレストラン「Eggs ’n Things（エッグスンシングス）」に、旬の白桃をはじめ、夏を彩る新作メニューが登場！旬の白桃を贅沢に使った「白桃のパンケーキ」や特製スパイスをじっくり効かせた「ジャークチキン＆エッグス」、爽快感あるドリンクなどがラインナップされます☆ Eggs ’n Things「白桃のパンケーキ／ジャークチキン＆エッグス」 販売期間：2026年6月25日（木）〜 7月22日（水）販売