広東省仏山市にある淦源科技ショールームで、自社製の立体パズルが並ぶ中、写真に納まる江淦源さん。（４月２４日撮影、仏山＝新華社記者／毛思倩）【新華社広州6月17日】世界市場で年間数百万個を販売する中国発の立体パズルブランド「GANCUBE」を立ち上げた江淦源（こう・かんげん）さん。かつてはスピードキューブの競技者として腕を磨き、テレビ出演や初心者向け教材の制作を通じて競技の普及にも取り組んだ。江さんが六面