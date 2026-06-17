俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。最終話を目前に控え、物語はついに大きな局面へ。岡田と築き上げた兄弟の距離感などについて、田鎖稔を演じる染谷将太にインタビュー。キャスト、スタッフと共有した撮影現場の空気感や、“こんなに悲しいのに温かい”と感じた本作の魅力についても語ってもらった。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華