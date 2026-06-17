俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督の最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）に、俳優の細田佳央太が出演することが発表された。【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報本作は、『南極料理人』（2009年）、『横道世之介』（2013年）などで知られる沖田監督が、長編映画デビュー20周年のアニバーサリーイヤーに送り出す完全オリジナル作品。年齢も環境も異なる3