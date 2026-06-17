今年2月に乳がんのため手術を受けていたことを公表した歌手の石原詢子（58）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。先週末から入院していることを明かした。【写真】2月に乳がん公表の石原詢子、救急受診→入院を報告＜全文＞＆近影この日の投稿では、「喉の腫れと湿疹と発熱これらが発症して救急で診て頂いて先週末から入院してます」と報告。帯状疱疹を疑ったがものの陰性と言う結果が出たといい「先ほどクリーンルー