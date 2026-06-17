■FIFAワールドカップ2026グループJアルゼンチン−アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）3か国目の連覇に挑むアルゼンチン（FIFAランク1位）がアルジェリア（同27位）との初戦を迎え、前半17分にアルゼンチンの主将、リオネル・メッシ（38）が先制弾を放った。史上最多6大会連続出場のメッシは、前半立ち上がりそうそう（前半4分）、ネットを揺らしたがこれはオフサイドの判定を取られ“幻のゴール”に。