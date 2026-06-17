崎陽軒は17日、「桂歌丸さんの愛した炒飯弁当2026」を歌丸さんの命日である7月2日限定で発売すると発表した。【写真】崎陽軒の思いが伝わる…桂歌丸さんのイラスト生前、歌丸さんは崎陽軒創業110周年・シウマイ誕生90周年を記念したムック本「崎陽軒Walker」に登場。崎陽軒の弁当（炒飯）は「命の親」という言葉を残した。歌丸さんの崎陽軒への思いに感謝の気持ちを込めて、2018年に亡くなって以降、命日である7月2日に「炒