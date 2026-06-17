『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月17日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「天ぷら油は容器に入れて指定の場所に持っていけば資源になります！」リサイクルを呼びかけ 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「天ぷら油は容器に入れて指定の場所に持っていけば資源になります！」と投稿。 使用した天ぷら油をペットボトル