柴犬がボール遊びの最中に、まるで“消失マジック”のようなイリュージョンを見せる姿がSNSで話題を集めている。【映像】柴犬が“消失マジック”する瞬間（実際の様子）投稿したのは、柴犬・おだしくん（4歳）の飼い主（@odashi0312）。おだしくんが外でボールをくわえて運び、そしてなくしてしまうという一連の様子をXに投稿した。絶妙なタイミングでのボール消失に、飼い主は「マジックのようで面白かった」と話している。