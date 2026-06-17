北海道・知床沖の観光船沈没事故で釧路地裁は、運航会社社長＝桂田精一被告に求刑通り禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。【映像】沈没した観光船の様子起訴状などによりますと桂田精一被告は、悪天候が予想される中運航の中止を指示せず観光船「KAZU I」を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させた業務上過失致死の罪に問われています。争点は「予見の可能性」で、検察は禁錮5年を求刑し、弁護側は無罪を主張していました。（AN