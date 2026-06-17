英国王室が主催する伝統の開催「ロイヤルアスコット」は16日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で好天の下、幕を開けた。3R・キングチャールズ3世S（G1、3歳以上、芝直線1000メートル）は26頭で争われ、ライアン・ムーア(42)とのコンビで24番枠から道中じっくり構えた7番人気ミッションセントラル（セン3＝愛A・オブライエン、父ノーネイネヴァー）が外々のコース取りで末脚全開！内から先に抜け出したラエフカを頭差で捉え