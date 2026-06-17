福岡市・南区で9日、酒を飲んで車を運転した疑いで29歳の男が逮捕された。男は車1台が通るのがやっとの路地で室外機に衝突し、バンパーが脱落。血液検査では基準値の約5倍のアルコールが検出されたという。狭い路地で室外機に衝突し車を損壊カメラが捉えたのは、タイヤがパンクし、バンパーが外れてなくなった車。現場は思わぬ場所だった。事故があったのは、車が通るにはかなり狭い道幅だ。エアコンの室外機は、ぶつかった跡が残