女優のキムラ緑子（64）が17日、インスタグラムを更新。高市早苗首相や小泉進次郎防衛相の言動に対する疑問をつづった。キムラは「我が国の防衛大臣さん、インドネシアの首相に三笠の軍艦，プレゼントしたって本当？」と、小泉氏がインドネシアのプラボウォ大統領に軍艦「三笠」の模型をプレゼントしたことに触れ、「かつて日本が攻めた国に，軍艦を！！ぐんかんあかん」と指摘。「誰も止めなかったのか？いや、戦争をなきものに