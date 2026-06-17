16日(現地時間)、レアル・マドリードはアントニオ・リュディガーとの契約延長を発表した。新たな契約期間は、2027年6月末までとなっている。1993年3月生まれで現在33歳のリュディガーは、2022年夏にチェルシーからレアルに加入。屈強なフィジカルを武器に守備の要として活躍し、レアルではこれまで公式戦182試合に出場している。契約が今月末で満了になることやダニ・カルバハル、ダヴィド・アラバといったベテランが相次いでチー