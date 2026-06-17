トッテナムが、ブライトンに所属するオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケの獲得に迫っているようだ。昨季に続いて今季も苦戦を強いられたトッテナムだが、無事にプレミアリーグ残留に成功。捲土重来を目指す新シーズンに向けて、すでにスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンと、アルゼンチン代表DFマルコ・セネシをフリーで獲得している。さらなる守備強化に動いていたトッテナムは、日本代表MF三笘薫の同僚であ