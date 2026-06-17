16日、韓国サッカー協会は声明を発表した。その中で現在開催中の北中米ワールドカップでは、選手達は大会の公式インタビュー以外の場で韓国メディアの取材に応じないことが明記されていて、韓国代表と同国メディアとの対立に注目が集まっている。「韓国サッカー協会は、メキシコのグアダラハラでの合宿での一部のメディア関係者による不適切な発言を非常に残念に思う。最近明らかになったその不適切な発言は、代表チームに驚きと失