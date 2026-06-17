MATCH 18グループI第1戦2026年6月17日 7:00キックオフ（会場：ボストン・スタジアム)イラク 1-4 ノルウェー7大会ぶり4度目の出場となるノルウェーが初戦を迎えた。ハーランドやマルティン・ウーデゴーらタレントを多く揃えるノルウェーは今大会のダークホースの一つと目されているなか、10大会ぶり2度目の出場となったイラクと激突。ボール非保持の際は［4-4-2］のブロックを敷くノルウェーはハーランドとセルロートという大型FW