アメリカ政府がアメリカ国外のすべての人および外国籍者による利用を禁止したAnthropicの最先端AIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」について、たとえG7の同盟国であっても利用を認めない方針をアメリカ政府が示していると報じられました。Exclusive | Trump officials won't allow G7 countries to access Anthropic's most advanced AI models: 'Completely illogical'https://nypost.com/2026/06/16/business/trump