ウェブブラウザ「Firefox 152」の正式版が公開されました。Firefoxの設定画面が大幅に刷新され、項目の分類や画面間の移動が分かりやすくなっています。また、プライベートブラウジングでサイトが正常に表示されない場合に対象のタブだけトラッカー遮断を一時的に解除する機能や、アドレスバーから音声を再生している全タブをまとめてミュートする機能が追加されました。Firefox 152.0, See All New Features, Updates and Fixesht